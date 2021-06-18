"Спутником V" в ближайшие недели разрешат прививать беременных

Власти рассказали о случаях тяжелого течения заболевания у беременных

Вакцинация беременных от коронавируса может быть разрешена в ближайшие недели. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

"Появились случаи тяжелого течения заболевания у беременных. Поэтому особое внимание уделяем профилактике заражения у этой категории. Нашими специалистами сейчас рассматривается пакет документов с новыми научными данными по использованию вакцины "Спутник V" у беременных женщин. Я думаю, что в ближайшую неделю-полторы решение по использованию вакцины будет вынесено", - сообщил Мурашко (цитата по KP.RU).

В настоящее время под наблюдением врачей находятся 10 тысяч беременных женщин, заболевших коронавирусом.

Накануне оперштаб сообщил, что за прошедшие сутки в России выявлено 14057 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 15,5% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 416 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 11205 человек.

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