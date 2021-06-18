В Турции не ожидают скорого возобновления авиасообщения с Россией

Российские эксперты в Турции оценивают безопасность местных курортов

Представители турбизнеса Турции не ожидают восстановления авиасообщения с Россией в ближайшее время. По их предположениям, это произойдет не раньше середины июля, а может даже и в сентябре.

В пресс-службе министерства культуры и туризма Турции заявили, что российские эксперты прибыли в Анталью, чтобы оценить ситуацию с распространением коронавирусной инфекцией на туристических объектах. Отмечается, что российской делегации демонстрируют все, что они хотели бы увидеть, даже если это не включено в первоначальную программу. Таким образом турецкая сторона доказывает свою уверенность в безопасности туристических объектов. Однако со стороны России готовности возобновить авиасообщение между странами пока не наблюдается, передает РИА Новости слова источника.

"Турецкий турбизнес всерьез не рассчитывает, что в ближайшее время авиасообщение с Россией будет восстановлено. Не раньше середины июля – августа, а может, даже в сентябре", - заявил инсайдер.

15 апреля Россия ограничила авиасообщение с Турцией. В конце мая оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции сообщил о продлении ограничений до 21 июня.

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