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В России за сутки выявили 17 262 случая COVID-19

11:35
  • пятница
  • 18 июня 2021

Скончались 453 пациента

В России число заразившихся коронавирусом за сутки выросло на 17 262.

Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с COVID-19. Таким образом, общее число заболевших достигло 5 281 309 россиян.

Выздоровели 10 954 человека (4 850 659 с начала пандемии). Число летальных исходов возросло за сутки на 453 против 416 днем ранее. За весь период скончались 128 445 человек.

Всего в мире известно о 177 438 001 случае коронавируса, скончались 3 842 377 человек. Тяжелая эпидемиологическая обстановка сохраняется в США, Индии и Бразилии.

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