Ряд ресторанов Москвы объявят "бесковидными"

Эксперимент стартует с 19 июня

Свободные от коронавируса зоны создадут в двух десятках московских кафе и ресторанах. Эксперимент начнется с 19 июня, написал в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.

"Не надо много, хотя бы десяток-полтора. Объявим эти рестораны "бесковидными" территориями, для посещения которых нужен QR-код, подтверждающий вакцинацию", - предложил он.

Скачать код можно с сайта госуслуг. В ресторанах начнет работать система контроля, ее планируют настроить в течение недели.

Чтобы иметь возможность сходить в ресторан, необходимо предъявить доказательство вакцинации, исключение составляют дети, так как до 18 лет прививку ставить нельзя. Людям с антителами, которые были получены после болезни, также стоит сделать прививку.

"Самое простое решение – сделать допуск только вакцинированным <…> С переболевшими сложнее – надо брать кровь, проводить ИФА-тестирование. Это и технологически, и психологически непростая задача", - объяснил Собянин.

Если опыт с "бесковидными" ресторанами окажется положительным, то его распространят на остальные заведения общественного питания. Такая практика уже существует во многих странах, например, в Венгрии и Израиле.

UPD (11:03): Реестр ресторанов, принимающих участие в эксперименте, будет опубликован на сайте мэра.

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