Павильоны "Здоровая Москва" начнут работать исключительно для вакцинации

В столице продолжается борьба с коронавирусом

Павильоны "Здоровая Москва" начнут работать исключительно на вакцинацию от коронавируса. Программа по диспансеризации населения временно приостановлена, заявила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"С понедельника медицинские работники, которые проводили диспансеризацию, усилят выездные службы поликлиник для обслуживания пациентов на дому, а также помогут увеличить пропускную способность вакцинационных бригад в парках. Такой формат организации вакцинации удобен и комфортен москвичам, это безопасно, как в любой медицинской организации", - сообщила она.

По словам Раковой, москвичи смогут сделать прививку от COVID-19 в порядке живой очереди. При этом график работы павильонов будет ограничен лишь количеством желающих вакцинироваться.

"Мы не ограничиваем график работы павильонов – медицинский персонал будет работать, пока прививку не получат все желающие в течение дня. Я еще раз призываю москвичей не откладывать вакцинацию – сейчас это единственный способ сохранить жизнь и здоровье. Как только эпидемиологическая ситуация улучшится, мы сразу же вернем важнейший городской проект "Здоровая Москва", и москвичи смогут пройти диспансеризацию в парках города", - резюмировала заммэра.

Павильоны "Здоровая Москва" находятся более чем в 40 московских парках.

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