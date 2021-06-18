ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Павильоны "Здоровая Москва" начнут работать исключительно для вакцинации

10:46
  • пятница
  • 18 июня 2021

В столице продолжается борьба с коронавирусом

Павильоны "Здоровая Москва" начнут работать исключительно на вакцинацию от коронавируса. Программа по диспансеризации населения временно приостановлена, заявила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Собянин объявил о закрытии танцполов и фан-зон из-за ситуации с COVID-19
Ряд ресторанов Москвы объявят "бесковидными"

"С понедельника медицинские работники, которые проводили диспансеризацию, усилят выездные службы поликлиник для обслуживания пациентов на дому, а также помогут увеличить пропускную способность вакцинационных бригад в парках. Такой формат организации вакцинации удобен и комфортен москвичам, это безопасно, как в любой медицинской организации", - сообщила она.

По словам Раковой, москвичи смогут сделать прививку от COVID-19 в порядке живой очереди. При этом график работы павильонов будет ограничен лишь количеством желающих вакцинироваться.

"Мы не ограничиваем график работы павильонов – медицинский персонал будет работать, пока прививку не получат все желающие в течение дня. Я еще раз призываю москвичей не откладывать вакцинацию – сейчас это единственный способ сохранить жизнь и здоровье. Как только эпидемиологическая ситуация улучшится, мы сразу же вернем важнейший городской проект "Здоровая Москва", и москвичи смогут пройти диспансеризацию в парках города", - резюмировала заммэра.

Павильоны "Здоровая Москва" находятся более чем в 40 московских парках.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Павильон "Здоровая Москва"
Павильон "Здоровая Москва"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.