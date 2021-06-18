Собянин объявил о закрытии танцполов и фан-зон из-за ситуации с COVID-19

В столице запрещаются зрелищные мероприятия с численностью более одной тысячи человек

В Москве из-за роста заболеваемости COVID-19 ограничат вместимость площадок, организующих массовые культурные и спортивные мероприятия.

"Я не хотел этого делать, но придется. С сегодняшнего дня ограничим зрелищные мероприятия максимум 1000 людьми", - написал на своем персональном сайте мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, театры и кино смогут работать, однако массовые зрелищные мероприятия на время остановят. Таким образом, танцполы и фан-зоны для болельщиков придется закрыть.

"Мы всех предупреждали. Пожалуйста, на стадионах, в больших концертных залах будьте аккуратнее, соблюдайте требования. И что? На танцполах толпы ликующих людей", – возмутился Собянин.

В пятницу мэр также принял решение о проведении эксперимента в столице. Ряд ресторанов и кафе станут зонами, свободными от ковида.

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