В Крыму устраняют последствия мощного наводнения

Аварийные бригады восстанавливают электроснабжение

В Крыму устраняют последствия мощного удара стихии. Этой ночью ливень обрушился на Ялту. В городе всего за несколько часов выпала месячная норма осадков. Подтоплены дороги и подвалы домов. В круглосуточном режиме работают оперативные службы в Керчи. На улицах откачивают воду. Аварийные бригады восстанавливают электроснабжение.

Подробности смотрите в репортаже Никиты Васильева.

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