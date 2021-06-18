Собянин продлил коронавирусные ограничения в Москве

Режим нерабочих дней отменят 21 июня

Мэр Москвы Сергей Собянин своим указом отменил режим нерабочих дней для индивидуальных предпринимателей и организаций, он прекратит действовать с 21 июня.

Документ опубликован на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

В то же время ограничительные меры на посещение детских площадок, игровых комнат, фудкортов и ночных заведений продлены до 29 июня.

"Еще дней десять будут закрыты. А потом посмотрим по ситуации. Если она будет улучшаться, то откроем", - написал Собянин в своем блоге.

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