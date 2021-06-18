В Москве по просьбе бизнеса проведут эксперимент с COVID-free ресторанами

Также ступает в силу ограничение числа посетителей зрелищных мероприятий

С понедельника в Москве отменяется режим нерабочих дней, однако ограничительные меры будут продлены. Соответствующий указ подписал сегодня мэр Сергей Собянин. До 29 июня закрыты детские площадки, игровые комнаты и фудкорты. Запрещена работа ночных заведений. И с этого дня вступает в силу ограничение числа посетителей зрелищных мероприятий.

Ситуация драматическая. С таким скачком заболеваемости Москва еще не сталкивалась за весь период пандемии. Прогноз на сегодня, по словам Сергея Собянина, еще 9000 тысяч заболевших. То есть суточный прирост почти на треть. И, скорее всего, заявляет мэр, причина - новые штаммы коронавируса. Об этом он говорил во время встречи с московскими рестораторами. А сегодня в своем блоге Собянин делится мыслями, как остановить пандемию.

"Сейчас начать ревакцинацию – жизненно необходимо. Поэтому будем работать с правительством, чтобы они оперативно приняли решение по срокам и технологии.

В принципе, все и так понятно. Ревакцинация будет проходить первым компонентом вакцины. Если был "Спутник", то первым компонентом "Спутника". Других вариантов пока не существует", - сообщил Собянин.

В Москве количество коек в стационарах в ближайшие дни придется увеличить с 17 до 20 тысяч. В клиниках, спешно открывают дополнительные отделения для заболевших. Павильоны "Здоровая Москва", где прежде можно было пройти комплексное обследование, сегодня заняты только вакцинацией. Ситуация настолько угрожающая, говорит Сергей Собянин, что не исключается введение новых жестких ограничений. Но они не должны мешать бизнесу. В любом случае, нужны компромиссы. И кажется, что в беседе с рестораторами такое "соломоново решение" о работе общепита удалось найти.

"Давайте в порядке эксперимента возьмем несколько предприятий. Не надо много, хотя бы десяток-полтора. Объявим эти рестораны "бесковидными" территориями, для посещения которых нужен QR-код, подтверждающий вакцинацию, который люди будут скачивать с сайта госуслуг. За неделю настроим информационную систему контроля, отработаем технологию, поймем, как она работает", - предложил Собянин.

А вот детские площадки в парках придется оставить закрытыми еще дней на десять. Как и танцполы, и фан-зоны для болельщиков. Приостановить массовые и зрелищные мероприятия. Обстановка в мегаполисе и так стремительно ухудшается. И хотя столица среди всех субъектов имеет наверное самые внушительные мощности в сфере здравоохранения и опыт в борьбе с ковидом, даже ее ресурсов может не хватить.

"То, что мы наращивали коечный фонд, за пять дней назад у нас было около 13 тысяч, и за несколько дней мы все "съели" в ноль. За этот период нарастили еще 3000 коек, и практически каждый день "съедается" по 200-300 коек. За два дня "съедается" мощность такой больницы, как Коммунарка", - объяснил Собянин.

Еще один важный вопрос - вакцинация трудовых мигрантов. Москва, по словам Сергея Собянина, планирует прививать их "Спутником Лайт". Его производство уже идет. А вакцинация может начаться в июле. Или даже раньше.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр".

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