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Собянин рассказал о вакцинации работников-мигрантов

10:58
  • пятница
  • 18 июня 2021

В Москве ситуация с распространением коронавируса остается напряженной

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о новых антикоронавирусных мерах, которые в ближайшее время будут введены в столице. Он также упомянул и о необходимости вакцинировать мигрантов.

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Отмечается, что в Москве в ресторанной отрасли работает огромный процент мигрантов. С учетом нового правила о вакцинации не менее 60% сотрудников общепита, вопрос вакцинации иностранных граждан встает особенно остро. Мэр города заявил, что, вероятно, приезжие смогут вакцинироваться новым препаратом "Спутник Лайт", который фактически является первым компонентом вакцины "Спутник V".

"В прошлом году было принято решение в первую очередь обеспечить вакциной своих граждан. Именно с этим связаны ограничения, и ни с чем другим. Сейчас начато изготовление "Спутника Лайт". По сути, это первый компонент классического "Спутника". Скорее всего, мы получим разрешение использовать его для вакцинации мигрантов. По нашим расчетам, это произойдет в начале июля, может быть, и раньше", - заявил Собянин.

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