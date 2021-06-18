Разрастанием экстремизма на Украине обеспокоены и в Верховной раде

В Сенате Франции обсудят проблему неонацизма на Украине. Во время визита в Киев парламентарии посетили местную ярмарку, которую члены вооружённых формирований превратили в тренировочный лагерь. Радикалы обучали детей собирать автоматы, записывали добровольцев в свои ряды, а также продавали нацистскую символику. Разрастанием экстремизма на Украине обеспокоены и в Верховной раде. Оппозиция требует от президента Украины Владимира Зеленского ответов.

Вот уже несколько дней ряд депутатов Верховной рады добиваются от Владимира Зеленского хоть какого-то объяснения того, что происходит на этих кадрах. Михайловский собор Киева. У входа на вытяжку стоят солдаты президентского полка, склонены украинские флаги. Под траурные марши здесь торжественно и со всеми почестями прощаются с бывшим эсэсовцем. Бойцом дивизии "Галичина" (организация, деятельность которой запрещена в России).

14-я добровольческая пехотная дивизия СС "Галичина" участвовала в карательных операциях в Польше. Ее бойцы сражались на стороне Вермахта в Словакии, Югославии, Австрии. Позднее Нюрнбергский трибунал признает СС и все его части "преступной организацией". Что это как не оправдание фашизма на государственном уровне? Офис Зеленского молчит. Зато видео не смогло оставить равнодушным французских законодателей. Сенатор Натали Гуле опубликовала шокирующие кадры из Киева в своих соцсетях.

"Наши украинские соседи и друзья проводят официальные похороны бывшего нациста Николая Самисова, который умер в возрасте 99 лет, что вызвало ажиотаж в Раде. Антисемитизм", - написала Гуле в твитере.

Гуле в составе официальной делегации была в Киеве в мае. Французские сенаторы были обеспокоены ситуацией со свободой слова в стране. После того, как там закрыли три оппозиционных телеканала. Но то, что увидели гости из Франции на улицах Киева, произвело на них еще большее впечатление.

"Нацисты у ворот Европы в 2021 году. В Киеве и многих частях Украины", - пишет Гуле.

Потрясенные законодатели, вернувшись в Париж, сразу же направили запрос министру иностранных дел с просьбой официально отреагировать на вопиющую ситуацию. В ответ - тишина. Как, собственно, молчат и в офисе Владимира Зеленского.

Зато украинская СБУ уже провела целое расследование в отношении самих французских сенаторов. Решив, что все заявления законодателей проплачены Россией. А госпоже Гуле через дипломатические круги из Киева стали поступать настойчивые советы. Перестать публично говорить об этой теме.

Вот только сенатор не намерена останавливаться. В понедельник она собирает круглый стол, где эксперты обсудят борьбу с проявлениями нацизма на Украине.

Екатерина Выскребенцева, "ТВ Центр".

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