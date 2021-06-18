Ким Чен Ын не исключил вероятность диалога с Вашингтоном

Лидер КНДР при этом призвал готовиться к конфронтации с США

Северная Корея должна готовиться к конфронтации с США. Об этом заявил лидер страны Ким Чен Ын. Он также не исключил вероятность диалога с Вашингтоном, но подчеркнул, что к возможному противостоянию нужно подходить тщательнее. Вопросы внешней политики обождались на пленуме центрального комитета партии.

Ранее в американской администрации заявили о пересмотре политики в отношении Пхеньяна и решении отказаться от "стратегического терпения". Джо Байден сообщил, что готов встретиться с Ким Чен Ыном, если тот согласится на ядерное разоружение. На пленуме ЦК северокорейский лидер заочно ответил на эти высказывания. Он заявил о необходимости защищать достоинство своего государства. На заседании обсуждались и проблемы внутренней политики.

В республике - продовольственный кризис. Из-за стихийных бедствий прошлого года не выполнен план по производству зерна. Делегаты обсудили меры, которые нужно принять для обеспечения людей самым необходимым и поддержки экономики в условиях затянувшейся пандемии.

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