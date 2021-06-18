В Александровском саду провели профилактику Вечного огня

Церемония на Могиле Неизвестного Солдата прошла в торжественной обстановке

В преддверие 80-летия со дня начала Великой Отечественной войны профилактику Вечного огня провели в городах воинской славы и городах-героях нашей страны, в том числе в Москве.

По инициативе Общероссийского народного фронта и Мосгаза церемония на Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду прошла в торжественной обстановке. Гостями стали победители международного конкурса "Рисуем с детьми Вечный огонь". Они смогли не только увидеть символ памяти, но и узнать больше о его устройстве.

"Это был наш ответ на те истории, которые происходили в нашей стране - актов вандализма на мемориалах Вечного огня. Этим проектом, этой акцией в юбилейный год, в год, когда началась ВОВ, самая страшная война в истории человечества. Мы все вместе очень хотели напомнить о том, что же такое Вечный огонь, какую роль и значение он имеет для нашего народа", - заявила Елена Цунаева, сопредседатель Центрального штаба ОНФ, ответственный секретарь Поискового движения России.

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