Ученые присоединились к международной акции "Сад памяти"

Мероприятие прошло в Москве в главном Ботаническом саду РАН

К международной акции "Сад памяти" присоединились сегодня учёные в Москве в главном Ботаническом саду РАН.

Мероприятие приурочено к году науки и технологий. Аллея увековечит труд советских учёных, которые приближали Победу в Великой Отечественной войне. Основатели атомной отрасли Игорь Курчатов и Анатолий Александров создали механизм защиты кораблей от магнитных мин - это спасло тысячи жизней. Большую научную работу во время войны вёл Юлий Харитон - один из руководителей советского проекта атомной бомбы.

Акция "Сад памяти" проходит уже второй год подряд. За это время высадили более 30 миллионов деревьев.

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