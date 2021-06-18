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В центре Златоуста волонтеры убирают надписи с горы Косотур

12:04
  • пятница
  • 18 июня 2021

Живописному месту вернут первозданный вид

В уральском городе Златоуст волонтеры вышли на генеральную уборку горы Косотур. В первую очередь участники экологического проекта намерены очистить ее от нежелательных надписей, которые оставили  туристы. Уже закуплено спецоборудование, реактивы, чтобы стереть краску в труднодоступных местах, привлекли альпинистов.

Подробности смотрите в репортаже Екатерины Гоголевой.

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Памятник природы "Гора Косотур"
Памятник природы "Гора Косотур"
Памятник природы "Гора Косотур"
Памятник природы "Гора Косотур"
Памятник природы "Гора Косотур"
Памятник природы "Гора Косотур"
Памятник природы "Гора Косотур"
Памятник природы "Гора Косотур"
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