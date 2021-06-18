В центре Златоуста волонтеры убирают надписи с горы Косотур

Живописному месту вернут первозданный вид

В уральском городе Златоуст волонтеры вышли на генеральную уборку горы Косотур. В первую очередь участники экологического проекта намерены очистить ее от нежелательных надписей, которые оставили туристы. Уже закуплено спецоборудование, реактивы, чтобы стереть краску в труднодоступных местах, привлекли альпинистов.

Подробности смотрите в репортаже Екатерины Гоголевой.

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