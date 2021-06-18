В Москве прошел флешмоб "Хочу учиться"

Студенты поддержали инициативу члена ОП Евгения Нифантьева повысить стипендии до прожиточного минимума

Флешмоб "Хочу учиться" провели в Москве. В нём приняли участие студенты. В униформе курьеров, официантов, продавцов они вышли на одиночные пикеты.

Учащиеся столичных вузов отметили, что вынуждены подрабатывать, и это отрицательно сказывается на успеваемости. А также поддержали инициативу члена Общественной палаты Евгения Нифантьева. Он предложил повысить стипендии до прожиточного минимума, чтобы будущие специалисты имели материальную поддержку от государства и могли покупать всё самое необходимое.

"Хотят привлечь внимание к проблеме, что на стипендию прожить нельзя, ведь на 2-3 тысячи сложно прожить. И поэтому ребятам приходится подрабатывать официантом, курьером, продавцом или разнорабочим. А ведь студенты должны учиться. И поэтому необходимо добиваться чтобы стипендия для студентов равнялась хотя бы прожиточному минимуму", - заявил Евгений Нифантьев, член Общественной палаты России.

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