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В Москве прошел флешмоб "Хочу учиться"

11:54
  • пятница
  • 18 июня 2021

Студенты поддержали инициативу члена ОП Евгения Нифантьева повысить стипендии до прожиточного минимума

Флешмоб "Хочу учиться" провели в Москве. В нём приняли участие студенты. В униформе курьеров, официантов, продавцов они вышли на одиночные пикеты.

Учащиеся столичных вузов отметили, что вынуждены подрабатывать, и это отрицательно сказывается на успеваемости. А также поддержали инициативу члена Общественной палаты Евгения Нифантьева. Он предложил повысить стипендии до прожиточного минимума, чтобы будущие специалисты имели материальную поддержку от государства и могли покупать всё самое необходимое.

"Хотят привлечь внимание к проблеме, что на стипендию прожить нельзя, ведь на 2-3 тысячи сложно прожить. И поэтому ребятам приходится подрабатывать официантом, курьером, продавцом или разнорабочим. А ведь студенты должны учиться. И поэтому необходимо добиваться чтобы стипендия для студентов равнялась хотя бы прожиточному минимуму", - заявил Евгений Нифантьев, член Общественной палаты России.

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Флешмоб "Хочу учиться"
Флешмоб "Хочу учиться"
Флешмоб "Хочу учиться"
Флешмоб "Хочу учиться"
Флешмоб "Хочу учиться"
Флешмоб "Хочу учиться"
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