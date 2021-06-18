Собянин заявил о необходимости ревакцинации от коронавируса

Мэр в порядке эксперимента уже сделал повторную прививку

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о необходимости повторной вакцинации от коронавирусной инфекции.

Люди, которые давно поставили прививку, уже лишились антител и вновь стали уязвимы перед коронавирусом.

"Сейчас начать ревакцинацию – жизненно необходимо. <…> Я знаю об этой проблеме, и сам в порядке эксперимента недавно сделал ревакцинацию", - написал Собянин в своем блоге.

Мэр отметил, что намерен решить этот вопрос с правительством, нужно договориться о сроках и технологиях. Известно одно – ревакцинация должна проходить первым компонентом вакцины.

"Если был "Спутник", то первым компонентом "Спутника",- объяснил Собянин.

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