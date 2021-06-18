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Путин отклонил закон об ответственности СМИ за распространение ложной информации

11:33
  • пятница
  • 18 июня 2021

Закон предполагал ужесточение правил цитирования в СМИ

Президент России Владимир Путин отклонил закон, согласно которому редакции обязаны нести полную ответственность за информацию, процитированную из других СМИ, если главных редакторов этих источников нельзя установить.
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Отмечается, что соответствующее решение глава государства принял 15 июня, передает "Интерфакс".

Документ, согласно которому вносится поправка в статью 57 закона "О средствах массовой информации", был принят Госдумой в третьем чтении 19 мая, а 2 июня одобрен Совфедом. Согласно отклоненному законопроекту, если главных редакторов процитированных СМИ невозможно установить и привлечь к ответственности, то нести ответственность за ложную информацию будет цитирующее СМИ.

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