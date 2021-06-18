Путин отклонил закон об ответственности СМИ за распространение ложной информации

Закон предполагал ужесточение правил цитирования в СМИ

Президент России Владимир Путин отклонил закон, согласно которому редакции обязаны нести полную ответственность за информацию, процитированную из других СМИ, если главных редакторов этих источников нельзя установить.

Отмечается, что соответствующее решение глава государства принял 15 июня, передает "Интерфакс".

Документ, согласно которому вносится поправка в статью 57 закона "О средствах массовой информации", был принят Госдумой в третьем чтении 19 мая, а 2 июня одобрен Совфедом. Согласно отклоненному законопроекту, если главных редакторов процитированных СМИ невозможно установить и привлечь к ответственности, то нести ответственность за ложную информацию будет цитирующее СМИ.

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