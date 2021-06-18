В Москве число желающих привиться увеличилось за сутки в 4 раза

Это говорит об ответственности горожан
В Москве почти 42 тысячи человек записались на прививку от коронавируса за последние сутки.
Это в четыре раза больше по сравнению с тем, что было на прошлой неделе, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Такие показатели говорят о том, что москвичи ответственно относятся к своему здоровью и здоровью окружающих.
"Важно, что москвичи не откладывают вакцинацию и записываются на ближайшие дни. Это говорит о том, что они понимают серьезность ситуации и хотят как можно скорее сделать прививку", - отметила Ракова.
Вакцинация от коронавируса в Москве стартовала в начале декабря 2020 года. Привиться можно в одном из 100 пунктов на базе городских поликлиник и в 59 частных медицинских организациях. Помимо этого, выездные бригады работают в павильонах "Здоровая Москва", во флагманских офисах "Мои документы" и ряде крупных торговых центрах.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram