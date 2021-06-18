Евро упал ниже 86 рублей впервые с августа 2020 года

Рубль положительно отреагировал на прошедшую встречу Путина и Байдена

Курс евро в ходе торгов на Московской бирже 18 июня опускался ниже 86 рублей. В последний раз на этой отметке европейская валюта была зафиксирована в августе 2020 года.

Доллар также слабеет к рублю. По состоянию на 10:30 евро торгуется на уровне 85,83 рубля, а доллар - 72,15 рубля.

Российская валюта начала укреплять за несколько дней до саммита президентов Владимира Путина и Джо Байдена, который прошел 16 июня в Женеве.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram