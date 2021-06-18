Врач объяснил, почему люди заболевают коронавирусом после вакцинации

Прививка не дает абсолютной защиты от вируса, но предотвращает осложнения

Инфекционист Андрей Поздняков объяснил, почему некоторые люди после вакцинации от коронавируса все равно заболевают COVID-19. По его словам, на это есть несколько причин.

"Во-первых, у всех есть особенности иммунной системы, и существует часть людей, которые в силу индивидуальных особенностей организма не реагируют на вакцину так, как ожидается. Стандартная дозировка для них может быть недостаточной или, наоборот, избыточной", - отметил врач.

Он подчеркнул, что реакция организма на препарат у разных людей может отличаться. Именно поэтому производители вакцины никогда не дают гарантию 100% эффективности.

"Большая инфицирующая доза способна "продавить" даже хорошо сформированную иммунную защиту. Поэтому даже тем, кто вакцинировался, лучше использовать меры профилактики и защищаться - по крайней мере, соблюдать социальную дистанцию и избегать мест скопления людей", - рекомендовал Поздняков.

Он добавил, что даже если человек заразился коронавирусом после вакцинации, болезнь будет протекать гораздо легче – ведь организму придется бороться с уже знакомым вирусом, передает РИА Новости.

"По известным нам данным, люди после вакцинации болеют намного легче - без поражения легких, цитокиновых бурь и тромбозов крупных сосудов. У них все это проходит максимально приближено к обычному ОРВИ с небольшим астеническим синдромом. Разумеется, даже такая форма заболевания неприятна, но, по крайней мере, не так опасна, что уже можно расценивать как большой плюс", - резюмировал инфекционист.

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