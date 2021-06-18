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Врач объяснил, почему люди заболевают коронавирусом после вакцинации

12:23
  • пятница
  • 18 июня 2021

Прививка не дает абсолютной защиты от вируса, но предотвращает осложнения

Инфекционист Андрей Поздняков объяснил, почему некоторые люди после вакцинации от коронавируса все равно заболевают COVID-19. По его словам, на это есть несколько причин.

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"Во-первых, у всех есть особенности иммунной системы, и существует часть людей, которые в силу индивидуальных особенностей организма не реагируют на вакцину так, как ожидается. Стандартная дозировка для них может быть недостаточной или, наоборот, избыточной", - отметил врач.

Он подчеркнул, что реакция организма на препарат у разных людей может отличаться. Именно поэтому производители вакцины никогда не дают гарантию 100% эффективности.

"Большая инфицирующая доза способна "продавить" даже хорошо сформированную иммунную защиту. Поэтому даже тем, кто вакцинировался, лучше использовать меры профилактики и защищаться - по крайней мере, соблюдать социальную дистанцию и избегать мест скопления людей", - рекомендовал Поздняков.

Он добавил, что даже если человек заразился коронавирусом после вакцинации, болезнь будет протекать гораздо легче – ведь организму придется бороться с уже знакомым вирусом, передает РИА Новости.

"По известным нам данным, люди после вакцинации болеют намного легче - без поражения легких, цитокиновых бурь и тромбозов крупных сосудов. У них все это проходит максимально приближено к обычному ОРВИ с небольшим астеническим синдромом. Разумеется, даже такая форма заболевания неприятна, но, по крайней мере, не так опасна, что уже можно расценивать как большой плюс", - резюмировал инфекционист.

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