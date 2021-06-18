Депутат Мосгордумы Артемьев: Московская техническая школа улучшит качество технического образования

МТШ будет полезна не только студентам, но и работающим специалистам

Московская техническая школа позволит не только объединить запросы предприятий и прикладной компонент обучения для студентов технических специальностей, но также улучшит качество технического образования. Об этом заявил депутат Мосгордумы Олег Артемьев.

"Инженерный ум не развивается в отрыве от практики, от реальных задач, и этот прикладной компонент должен не просто существовать в учебном плане: будущие специалисты должны видеть, какие задачи на производстве требуют новых решений, представлять, как построены процессы на современном предприятии, какое новое оборудование внедрено на том или ином производственном узле. Все это требует прямого и непосредственного участия в образовательном процессе наших московских предприятий, и МТШ станет хорошей площадкой для такого взаимодействия", - уверен парламентарий.

Он подчеркнул, что МТШ будет работать на базе образовательных и научных организаций Москвы. Благодаря этому появится возможность создания центров технологических и производственных компетенций по направлениям "Робототехника и сенсорика", "Искусственный интеллект в промышленности", "Аддитивные технологии", "Цифровые двойники", "Новые производственные технологии", а также "Беспилотный транспорт".

По словам Артемьева, МТШ должна стать полезной не только для студентов, но и для работающих специалистов, которые рассчитывают повысить квалификацию и освоить современные технологии.

"Предприятиям будет легче обучить своих сотрудников в соответствии с современными требованиями. Таким образом, школа создаст платформу для взаимодействия, а именно в живом диалоге умов рождаются лучшие идеи. У нас были хорошие традиции изобретательства, рационализаторства на производстве, и тут также есть потенциал: новая площадка даст самым инициативным, пытливым атмосферу для развития", - заключил депутат.

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