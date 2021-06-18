Эксперты положительно оценили увеличение числа бюджетных мест в российских вузах

Получить качественное образование сможет каждый

Порядка 60% российских выпускников смогут поступить на бюджет в учебные заведения страны.

Ранее по поручению президента России Владимира Путина в университетах страны дополнительно откроют 45 тысяч бюджетных мест. Не менее 70% из них отдадут регионам, которые наиболее остро нуждаются в молодых специалистах.

"В итоге порядка 60% наших выпускников смогут поступить на бюджет. Скажите, в какой еще стране такой широкий доступ к бесплатному высшему образованию?" – отметил вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

Такого открытого доступа к бесплатному высшему образованию нет ни в одной стране, подтвердил политолог Иван Скориков. Инициатива президента решит не только кадровую проблему в регионах, но и скажется на имидже России на международной арене.

Дополнительные бюджетные места открывают дорогу к качественному высшему образованию всем молодым людям вне зависимости от социального статуса и благосостояния их семьи.

"Я сама училась на бюджете и не знаю, как сложилась бы судьба, если бы такой возможности не было. России нужно сохранять такой подход любой ценой, это важно для человеческого потенциала, и хорошо, что во властных структурах это понимают", – поделилась политолог Анна Федорова.

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