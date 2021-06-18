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Вассерман рекомендовал изменить закон о строительстве для защиты граждан

12:36
  • пятница
  • 18 июня 2021

Жители новых ЖК годами ждут детские сады и школы

Жилые комплексы, рядом с которым нет объектов социальной инфраструктуры, нельзя вводить в эксплуатацию.

Решить эту проблему на законодательном уровне предложил публицист Анатолий Вассерман на встрече с жильцами ЖК "Золотая звезда" на востоке Москвы. По его словам, необходимо утвердить норму, при которой застройщик сможет сдать в эксплуатацию жилые комплексы только тогда, когда строительная готовность социальной инфраструктуры шаговой доступности составит 75%.

Как стало известно, жильцы ЖК "Золотая звезда" уже два года ждут возведения начальной школы на 350 мест и детского сада на 175 мест. Всего в комплексе живут девять тысяч человек.  

"В нашей семь родился уже второй малыш. Через два с половиной года будет пора идти в детский сад. Но мы уже не верим, что его дождемся", – отметил один из жителей ЖК "Золотая звезда".

Вассерман подчеркнул, что шаговая доступность для детского сада и начальной школы имеет первостепенное значение. Этот вопрос необходимо решать с мэрией Москвы.

"Ведь сейчас даже в спальных районах города дорожное движение очень интенсивное. Детям небезопасно добираться до школы", – отметил журналист.

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Анатолий Вассерман
Анатолий Вассерман
Анатолий Вассерман
Анатолий Вассерман
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