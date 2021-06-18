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Песков перечислил причины роста заболеваемости COVID-19 в России

12:47
  • пятница
  • 18 июня 2021

Эпидситуация ухудшилась из-за низких темпов вакцинации и нигилизма граждан

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков перечислил причины роста заболеваемости коронавирусом.

"Тотальный нигилизм, низкий уровень вакцинации и, кроме того, коварство самой инфекции", - отметил он.

Ранее руководитель Роспотребнадзора Анна Попова объяснила рост заболеваемости тотальным нигилизмом по отношению к ограничительным мерам. "Согласны абсолютно", - сказал Песков. Так он ответил на вопрос, разделяют ли в Кремле оценку Поповой.

Как передает РИА Новости, в Кремле также заявили, что не видят проблемы в разделении россиян на вакцинированных и нет, ведь самое страшное деление - на тех, кто в реанимации, и тех, кто нет.

Кроме этого, Песков рассказал, что Владимир Путин ежедневно получает доклады о ситуации с распространением коронавируса.

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