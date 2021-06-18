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Бывшая жена Аффлека запретила ему знакомить детей с Лопес

13:05
  • пятница
  • 18 июня 2021

Актер и певица вновь вместе

Экс-супруга Бена Аффлека Дженнифер Гарнер запретила ему знакомить их общих детей с Дженнифер Лопес. Недавно актер и певица возобновили отношения, они встречались в начале нулевых и расстались 17 лет назад.

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По словам Гарнер, время для знакомства детей с Лопес еще не пришло. Женщина переживает, что Серафина, Вайолет и Сэм привяжутся к певице, а если у нее и Аффлека отношения не сложатся, будут переживать.

Гарнер подчеркнула, что схожая ситуация уже произошла с бывшей возлюбленной актера Аной де Армас. Громкое расставание звезд негативно сказалось на наследниках Аффлека.

Также бывшая жена актера заявила, что пока не уверена в чувствах Аффлека и Лопес – ведь когда-то они расстались прямо перед свадьбой. В серьезные намерения пары она не поверила даже после того, как певица познакомила актера со своими детьми – Максом и Эммой, передает In Touch.

Бэн Аффлек и Дженнифер Гарнер были в браке с 2005 по 2018 год, у них трое общих детей: 15-летняя Вайолет, 12-летняя Серафина Роуз Элизабет и 9-летний Сэмюэл.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек расстались 17 лет назад. Тогда они практически стали мужем и женой, но отменили свадьбу за день до назначенной даты. Актер и певица снова сблизились после того, как Лопес рассталась со своим женихом бейсболистом Алексом Родригесом.

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