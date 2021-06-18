В Ялте ввели режим ЧС из-за потопа

Въезд в город закрыт, объявлена эвакуация

В Ялте введен режим чрезвычайной ситуации, проводится эвакуация жителей. Въезд в центр города полностью перекрыт из-за подтопления.

В настоящий момент нами полностью закрыт въезд в город, поскольку ситуация такая, что сейчас неконтролируемый поток воды просто сносит машины, людей. Слава Богу, нет жертв", – сказала она", - глава администрации Янина Павленко (цитата по РИА Новости).

Администрация Ялты попросила помощи у командующего Черноморским флотом в борьбе с последствиями непогоды. Подразделения ЧФ намерены отправить в город тяжелую технику и автомобили повышенной проходимости.

За ночь с четверга на пятницу на Ай-Петри выпало 187 миллиметров осадков (месячная норма - 72), а в Ялте – 87 (норма – 42 миллиметра). Реки вышли из берегов, затоплены улицы, не ходит общественный транспорт.

Ожидается, что мощный циклон отступит к вечеру пятницы, 18 июня.

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