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Песков ответил на вопрос о возможном переносе выборов в Госдуму из-за ситуации с коронавирусом

13:21
  • пятница
  • 18 июня 2021

В России растет число заболевших

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков ответил на вопрос, повлияет ли нынешняя ситуация с коронавирусом на парламентские выборы.
Песков перечислил причины роста заболеваемости COVID-19 в России

Представитель Кремля подчеркнул, что в стране уже есть опыт проведения голосований во время пандемии, а потому электоральный процесс лучше не подвергать влиянию обстоятельств, передает РИА Новости.

"Мы знаем, что в условиях пандемии мы уже, скажем так, аналогичные мероприятия проводили. Опыт у Центризбиркома и у наших санитарных властей наработан, я имею в виду голосование по изменениям в конституцию. Тогда в результате принятых мер удалось обеспечить санитарную безопасность процесса голосования. Поэтому опыт есть, который позволяет нам хеджировать все риски", - заявил Песков.

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