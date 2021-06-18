Песков ответил на вопрос о возможном переносе выборов в Госдуму из-за ситуации с коронавирусом

В России растет число заболевших
Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков ответил на вопрос, повлияет ли нынешняя ситуация с коронавирусом на парламентские выборы.
Представитель Кремля подчеркнул, что в стране уже есть опыт проведения голосований во время пандемии, а потому электоральный процесс лучше не подвергать влиянию обстоятельств, передает РИА Новости.
"Мы знаем, что в условиях пандемии мы уже, скажем так, аналогичные мероприятия проводили. Опыт у Центризбиркома и у наших санитарных властей наработан, я имею в виду голосование по изменениям в конституцию. Тогда в результате принятых мер удалось обеспечить санитарную безопасность процесса голосования. Поэтому опыт есть, который позволяет нам хеджировать все риски", - заявил Песков.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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