В Кремле не считают проблемой в делении людей на вакцинированных и нет

Будет куда страшнее, если россияне продолжат болеть коронавирусом

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не видят проблемы в делении россиян на вакцинированных и невакцинированных. По его словам, гораздо страшнее будет разделение на тех, кто оказался в реанимации, а кто нет.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что в Москве начнется эксперимент, согласно которому часть ресторанов города будут доступны только для тех, кто вакцинировался от коронавирусной инфекции или переболел и имеет антитела.

"Самое страшное деление россиян – это на тех, кто лежит в реанимации, на искусственном дыхании, и тех, кто не лежит. И вот, чтобы этого разделения россиян не было, нужно сделать все, что можно", - передает РИА Новости слова Пескова.

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