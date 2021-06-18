ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Переболевшие ковидом россияне пройдут углубленную диспансеризацию

13:34
  • пятница
  • 18 июня 2021

Она стартует с 1 июля

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление правительства о проведении углубленной диспансеризации для переболевших коронавирусом.

Ожидается, что диспансеризация начнется 1 июля. Она поможет выявить скрытые последствия коронавируса, особенно у людей с хроническими заболеваниями.

"Это поручение нам дал президент, и на сегодня было продумано и сделано все нашим социальным блоком для того, чтобы все правила и все соответствующие меры, чтобы люди могли пройти диспансеризацию, были доступны", - отметил глава кабмина.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Диспансеризация
Диспансеризация
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.