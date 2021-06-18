Переболевшие ковидом россияне пройдут углубленную диспансеризацию

Она стартует с 1 июля

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление правительства о проведении углубленной диспансеризации для переболевших коронавирусом.

Ожидается, что диспансеризация начнется 1 июля. Она поможет выявить скрытые последствия коронавируса, особенно у людей с хроническими заболеваниями.

"Это поручение нам дал президент, и на сегодня было продумано и сделано все нашим социальным блоком для того, чтобы все правила и все соответствующие меры, чтобы люди могли пройти диспансеризацию, были доступны", - отметил глава кабмина.

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