"Ничего не видно": опубликованы шокирующие видео из затопленной Ялты

Помощь спасателям оказывают Черноморский флот и Росгвардия

Мощный циклон бушует в Крыму. Сильные подтопления - в Ялте. В городе введён режим ЧС. Дождь не прекращается до сих пор. Спасатели эвакуируют людей. На помощь пришли подразделения Черноморского флота и Росгвардии. В круглосуточном режиме работают оперативные службы и в Керчи. На улицах откачивают воду. Аварийные бригады восстанавливают электроснабжение.

Неконтролируемый поток воды сносит машины и людей. Жертв нет. Но въезд в Ялту закрыт. Ливень продолжается уже несколько часов (см. видео).

- Вот такой у нас дождь в Ялте. Ничего не видно!

Объявлен режим ЧС. Подтоплены уже несколько подвалов, заблокированы центральные улицы и набережная.

- Сейчас две машины уйдут в речку!

В район Большой Ялты отправлены дополнительные силы и средства спасателей. Помощь оказывают Черноморский флот и Росгвардия. Созданы мобильные бригады, которые занимаются откачкой воды. Из мешков с песком сооружаются временные укрепления.

"Реки вышли из берегов, подтапливается центральная часть города. Производим эвакуацию людей. Мы закрыли в районе Октября въезд в город, чтобы на трассе не было пробок, чтобы расчищать сели, которые сходят в разных местах. Мы отправили туда совместно с Автодором и крупными строительными компаниями технику, чтобы расчищать дороги", - сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко.

На улицах, где может произойти замыкание, отключают электричество. Воду будут подавать по графику.

Сильные дожди над главной грядой Крымских гор точно пополнят водохранилища, отмечают синоптики. При этом из-за обильных осадков в горных районах появилась угроза схода селевых потоков. Щебень, валуны и грязь уже заблокировали трассу возле Алупки. В Ялте обрушение дороги заблокировало подстанцию скорой помощи. Туристов и местных жителей просят отказаться от прогулок вблизи моря и по возможности оставаться дома или в отеле.

Мощный циклон пришел на южный берег Крыма из Керчи. Здесь сегодня ликвидируют последствия наводнения.

Вода постепенно сходит, но некоторые улицы до сих пор заблокированы. Затоплены подвалы и первые этажи домов. Люди не могут выйти из квартир. Проезд перекрывают принесенные потоком машины, ларьки и строительный мусор.​

Там, где вода сошла - ил и грязь. В некоторых местах - куски смытого асфальта, дорожные знаки, поваленные деревья. Изможденные животные отдыхают после борьбы со стихией. Владельцы автомобилей пытаются просушить утопленную технику.​

Оперативные службы работали всю ночь. Откачивали воду, растаскивали машины. По-прежнему не пройти к городской больнице, все необходимое туда доставляет спецтехника. В городе все еще актуален и водный транспорт.

На уборку придомовых территорий и улиц города вместе с коммунальщиками и спасателями вышли и местные жители. Кто-то убирает во дворе, кто-то у себя в доме.​

Накануне на Керченском полуострове затопило около 350 домов. Водоснабжение уже восстановлено, остаются перебои с электричеством. Сегодня будет решен вопрос с выплатой компенсаций пострадавшим от наводнения.

Никита Васильев, Арсений Кобяков, Максим Володин, "ТВ Центр", Керчь, Республика Крым.

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