Мишустин и Собянин открыли детский инфекционный корпус больницы в Коммунарке

Детский инфекционный корпус на 100 коек примет первых пациентов в субботу

С понедельника в Москве отменяется режим нерабочих дней, однако введенные ранее ограничительные меры будут продлены. Соответствующий указ подписал сегодня Сергей Собянин. До 29 июня закрыты детские площадки, игровые комнаты и фудкорты. Запрещена работа ночных заведений. И с этого дня вступает в силу ограничение числа посетителей массовых мероприятий. Теперь одновременно там могут находиться не больше тысячи человек. Все эти меры необходимы, чтобы замедлить распространение коронавируса. Сегодня в Москве зафиксировали абсолютный антирекорд. За минувшие сутки выявлено больше девяти тысяч новых случаев ковида. Самый эффективный способ защитить себя от болезни - это вакцинация. В столице открыто больше ста специальных медпунктов. Прививку можно сделать в том числе в павильонах "Здоровая Москва". Сегодня мэр Сергей Собянин, премьер Михаил Мишустин и глава Минздрава Михаил Мурашко посетили больницу в Коммунарке, где лечат больных коронавирусом.

"Коммунарка" стала первым и самым известным коронавирусным стационаром в России. С марта прошлого года здесь приняли около 40 тысяч пациентов. Несмотря на нагрузку и все сложности, связанные с пандемией, медицинский комплекс продолжили развивать, строить новые корпуса. Об этом Михаилу Мишустину рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

"Вся она (больница) будет сдана до конца года, достроена. Это инфекционный корпус, который построили уже и вводим. Уже сегодня ночью в 00:00 первый пациент сюда прибудет. Плюс детская больница и лучевой корпус, который мы сейчас проектируем. Четыре корпуса, которые здесь будут введены, это еще порядка 60 тыс. кв. м. Всего будет 160 тыс. кв. м. Это самая крупная больница на постсоветском пространстве, которая в чистом поле с нуля началась строиться и в таком объеме", - заявил Сергей Собянин.

Детский инфекционный корпус на 100 коек примет первых пациентов уже завтра. Помимо ковида, есть много других опасных болезней. Экстренную и неотложную помощь здесь смогут оказывать детям от 1 месяца с острыми кишечными и воздушно-капельными инфекциями. В каждом изолированном боксе есть все необходимое для комфортного лечения маленьких пациентов и для нахождения с ними родителей.

Здесь есть собственная лаборатория и диагностическое отделение с самым современным оборудованием.

Уникальная система навигации разделит потоки пациентов с разными инфекционными заболеваниями. Часть маршрутов расположена на открытом воздухе, вот на таких балконах. Для персонала есть отдельные лифты и коридоры.

Михаил Мишустин и Сергей Собянин пообщались с главврачами московский и федеральных больниц и поздравили с наступающим профессиональным праздником - Днём медицинского работника.

"Сейчас мы видим новые вызовы, новые проблемы, новые скачки заболеваемости. Я, пользуясь случаем, обращаюсь к медицинскому сообществу Москвы встать снова на защиту москвичей, простых граждан для того, чтобы нам побороть новые вызовы, новую волну и достойно защитить людей от надвигающейся опасности. Ну, и, конечно, искренние слова признательности, благодарности, поздравления всех медицинских работников Москвы", - заключил мэр Москвы.

Медицинским учреждениям продолжат оказывать всю необходимую помощь, подчёркивает премьер. "Что касается объема помощи, в том числе по линии обязательного медицинского страхования, буквально вчера на Координационном совете по борьбе с коронавирусной инфекцией мы обсуждали, в том числе необходимость увеличения соответствующих финансовых сумм для системы медицинского страхования. Принято решение о выделении 25 миллиардов рублей уже сейчас на систему здравоохранения", - сказал Мишустин.

За последние полтора года медики накопили колоссальный опыт в борьбе с пандемией.

Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал о начале программы углубленной диспансеризации для переболевших COVID-19. Она должна начаться с первого июля.

Виктор Прокушев, Александр Шкарбанов, Тимур Абдуллаев. "ТВ Центр".

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