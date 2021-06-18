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Лавров отказался "играть в одни ворота" с США

14:43
  • пятница
  • 18 июня 2021

Глава МИД России прокомментировал итоги саммита в Женеве

Москва и Минск договорились координировать усилия для укрепления государственного суверенитета в условиях давления Запада. Об этом заявили министры иностранных дел России и Белоруссии по итогам переговоров в Москве.

Речь зашла о политической ситуации в Белоруссии. Сергей Лавров отметил, что надо уважать право народов решать свою судьбу без постороннего вмешательства. Иностранные государства ведут гибридную войну против всех несогласных. В отношении Москвы и Минска применяют различные инструменты сдерживания: односторонние санкции, грязные информационные кампании и другие. НАТО намеренно нагнетает обстановку, проводя учения у самых границ. Кризис в отношениях России и США, как показал саммит в Женеве, возможно урегулировать. Но, подчеркнул Лавров, только на условиях синхронных и сопоставимых шагов навстречу друг другу.

"Не будет игры в одни ворота. И если логика американцев: мы сейчас послов вернули, давайте вы выполните всё, что нам надо, а мы потом посмотрим и по дипломатам, и по кибератакам, и по осуждённым. Так не пойдет. Президент Путин однозначно поддержал предложение президента Байдена решать эти вопросы на взаимоприемлемой основе. Только так и можно двигаться вперёд. Если эта логика, которую президенты зафиксировали в Женеве, возобладает среди бюрократов, я думаю, что мы достигнем результата", - сказал Лавров.

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