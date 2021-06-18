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В Совфеде заявили об угрозе "белорусского сценария" для выборов в Госдуму

14:46
  • пятница
  • 18 июня 2021

Западные страны могут предпринять попытки дискредитировать голосование

Попытки вмешательства извне в российские парламентские выборы сегодня обсудили на заседании в Совете Федерации. В дискуссиях приняли участие сенаторы, члены Центризбиркома, общественные деятели и эксперты-политологи.

Промежуточный отчёт по ситуации представила специальная мониторинговая группа. Её руководитель Владимир Джабаров заявил, что западные страны могут предпринять попытки дискредитировать выборы в Госдуму по сценарию, который применялся в Белоруссии. Речь идёт о скоординированной кампании США и их союзников, цель которой - подорвать доверие к избирательному процессу. Как отметил председатель временной комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов, необходимость борьбы с подобными вызовами прописана в обновлённом тексте Конституции России. Противостоять вмешательству в выборы помогут своевременно принятые законы.

"Российская политическая система с нашей точки зрения надёжно защищена, а её законодательство, включая наши с вами в том числе недавно принятые законы, закрывают многие лазейки, которыми пытались пользоваться различные антироссийские зарубежные центры. Не дожидаясь даже объявления наших выборов, уже были заявления о том, что нашим выборам нельзя доверять", - заявил Андрей Климов, председатель временной комиссии Совфеда по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России, член Комитета СФ по международным делам.

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