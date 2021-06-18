Курорт в Румынии атаковали медведи-разбойники

Мэр назвал ситуацию катастрофой

В курортном румынском городе Бэиле-Тушнад хозяйничают медведи. Уже два дня экстренные службы получают звонки от испуганных жителей.

Хищники гуляют по улицам, ломают двери магазинов и портят имущество. По подсчётам местной администрации, в город регулярно выходят более десяти медведей. Скорее всего, в поисках пищи. Несколько раз люди вызывали жандармов. Те прогоняли животных в лес, но звери возвращались снова.

Сообщается об одном пострадавшем. Мэр назвал ситуацию катастрофой и запросил помощь федеральных властей.

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