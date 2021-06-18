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В Воронеже 300 тысяч человек остались без воды

14:51
  • пятница
  • 18 июня 2021

В городе введён режим ЧС

В Воронеже устраняют последствия двух крупных коммунальных аварий. Без воды остались более 300 тысяч человек.

Введён режим ЧС. Прорывы магистрального трубопровода произошли с разницей в сутки. Сейчас аварийные бригады ведут восстановительные работы. Специалисты уже обнаружили поврежденный участок и скоро начнут его замену. В пострадавших районах организовали подвоз питьевой воды. В результате ЧП оказались потоплены частные жилые дома и приусадебные участки. Для жителей развернули пункты временного размещения.

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