В московском районе Некрасовка появится мемориал героям ВОВ

С просьбой установить монумент ранее обратились сами москвичи

Создание мемориала героям Великой Отечественной войны в столичной Некрасовке обсуждали сегодня на встрече жителей района и председателя "Совета матерей" Татьяны Буцкой.

В преддверие 80-летия со дня начала войны в общероссийскую организацию обратились москвичи с просьбой помочь с установкой монумента. Макет будущего памятника создали школьники. Учеников вдохновил подвиг легендарного танкиста Дмитрия Лавриненко. За два с половиной месяца он провёл 28 боёв, в которых уничтожил более 50 фашистских танков.

"Самое главное - это будет точка притяжения района не только в праздники", - сказала Татьяна Буцкая, председатель общероссийской общественной организации "Совет матерей".

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