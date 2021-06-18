Кэти Перри удивила фанатов неожиданным снимком в Instagram. Казалось бы, при чем тут Бенифер?!

Певица подготовила для поклонников сюрприз

Певица Кэти Перри и актер Орландо Блум устроили себе отпуск и отправились в Венецию. Вместе с ними поехала и их маленькая дочь Дейзи, которой в августе исполнится год.

В Instagram Блум и Перри опубликовали снимки прогулок по городу с коляской, катания по знаменитым венецианским каналам, пиццы и даже фото поцелуев.

Разнообразить фотоальбом и заодно удивить фанатов решила Кэти Перри. Среди ее снимков с возлюбленным и дочкой нашлась фотография целующихся Бэна Аффлека и Дженнифер Лопес – недавно звезды возобновили отношения спустя 17 лет после расставания.

Поклонников Перри очень повеселила такая выходка. В комментариях они похвалили певицу за хорошее чувство юмора и поделились впечатлениями о воссоединении Бенифер (слово образовано от имен Дженнифер Лопес и Бен Аффлек - прим. ред.).

- Это что, Джей Ло и Бен?! - Я кричу от снимка с Джей Ло! - О. Мой. Бог. Фото Бенифер. Я закричал.

Кэти Перри и Орландо Блум начали встречаться в 2016 году, однако год спустя пара распалась. Они возобновили отношения в 2018 году, а еще через год стало известно о намерении влюбленных официально узаконить свои чувства. Правда, из-за пандемии коронавируса сыграть пышную свадьбу знаменитости так и не смогли – актер и певица приняли решение подождать. В прошлом году у пары родилась дочь Дейзи.

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