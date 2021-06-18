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В Москве объявлен "желтый" уровень опасности из-за жары

13:58
  • пятница
  • 18 июня 2021

Погода может побить рекорд

Гидрометцентр России предупредил жителей Московского региона о "желтом" уровне погодной опасности из-за сильной жары.
Погода испытывает на прочность юг России

Период предупреждения будет действовать с 11:00 19 июня до 11:00 21 июня. В эти дни воздух прогреется до 33 градусов. В выходные дни значения среднеуточной температуры превысят климатическую норму на 4-5 градусов.

"Ожидается, что дневные показания термометров в Москве 19–22 июня будут близки к абсолютным максимумам", - сообщили в Гидрометцентре.

Ранее дерматолог рассказал, как правильно действовать при солнечном ожоге.

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