В Москве объявлен "желтый" уровень опасности из-за жары

Погода может побить рекорд
Гидрометцентр России предупредил жителей Московского региона о "желтом" уровне погодной опасности из-за сильной жары.
Период предупреждения будет действовать с 11:00 19 июня до 11:00 21 июня. В эти дни воздух прогреется до 33 градусов. В выходные дни значения среднеуточной температуры превысят климатическую норму на 4-5 градусов.
"Ожидается, что дневные показания термометров в Москве 19–22 июня будут близки к абсолютным максимумам", - сообщили в Гидрометцентре.
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