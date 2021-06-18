Отдыхающие продолжают лететь в Крым, несмотря на потоп

Туристов не пугает непогода

В Крыму бушует мощный циклон, но даже стихийные бедствия не могут переубедить россиян. Туристы продолжают лететь на полуостров, заявил вице-президент – исполнительный директор Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков.

"В Крыму сейчас все больше похоже на стихийное бедствие. И без коронавируса там есть, о чем заботиться. Ситуация в Ялте катастрофическая. Есть определенные сложности в Севастополе. Керчь до сих пор отходит, и там введён режим чрезвычайной ситуации, идёт разбор завалов, решаются вопросы с компенсациями для граждан. Но, что касается туризма, то самолёты все равно летят, туристы едут", - отметил Волков.

Он подчеркнул, что власти Севастополя и Крыма уже начали разрабатывать ряд дополнительных антикоронавирусных ограничений. В ближайшее время в Севастополе планируют ввести требования, согласно которым в гостиницы и отели можно будет заселяться лишь при наличии антител, передает РИА Новости.

"Это вызвало огромный резонанс. Время подготовиться есть. Но, с другой стороны, сейчас в удаленном формате мы обсуждаем с правительством и омбудсменом эти ограничения. Предлагаем их пока снять, потому что пока к этому не готовы, а брони уже на 100 процентов до конца лета здесь имеются", - добавил Волков.

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