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Роспотребнадзор обеспечит безопасность выборов в сентябре

14:41
  • пятница
  • 18 июня 2021

В этом году лучше воздержаться от обхода придомовых территорий

Роспортебнадзор разработал алгоритм действий, который позволит безопасно провести сентябрьские выборы в условиях коронавируса.

Опыт проведения голосования за поправки в Конституцию показал, что это осуществимо, отметила глава ведомства Анна Попова. 

Она также рекомендовала провести вакцинацию всех сотрудников, которые будут участвовать в организации выборов, и воздержаться от обхода придомовых территорий перед голосованием.

Ранее президент России подписал указ о назначении выборов депутатов Госдумы на 19 сентября. В один день с выборами в нижнюю палату парламента также должны пройти выборы глав девяти субъектов и 39 региональных парламентов.

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