Роспотребнадзор обеспечит безопасность выборов в сентябре

В этом году лучше воздержаться от обхода придомовых территорий
Роспортебнадзор разработал алгоритм действий, который позволит безопасно провести сентябрьские выборы в условиях коронавируса.
Опыт проведения голосования за поправки в Конституцию показал, что это осуществимо, отметила глава ведомства Анна Попова.
Она также рекомендовала провести вакцинацию всех сотрудников, которые будут участвовать в организации выборов, и воздержаться от обхода придомовых территорий перед голосованием.
Ранее президент России подписал указ о назначении выборов депутатов Госдумы на 19 сентября. В один день с выборами в нижнюю палату парламента также должны пройти выборы глав девяти субъектов и 39 региональных парламентов.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram