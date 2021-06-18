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Собянин: больница в Коммунарке будет полностью достроена до конца года

14:29
  • пятница
  • 18 июня 2021

Мэр Москвы посетил открытие нового детского инфекционного корпуса

Многопрофильная клиническая больница в Коммунарке в течение этого года будет полностью достроена, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. Вместе с премьер-министром России Михаилом Мишустиным он посетил открытие нового детского инфекционного корпуса, возведенного в рамках второй очереди строительства больницы.

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"Вся она будет сдана до конца года, достроена. Это инфекционный корпус, который построили уже и вводим. Уже сегодня ночью в 00:00 первый пациент сюда прибудет. Плюс детская больница и лучевой корпус, который мы сейчас проектируем. Четыре корпуса, которые здесь будут введены, это еще порядка 60 тыс. кв. м. Всего будет 160 тыс. кв. м. Это самая крупная больница на постсоветском пространстве, которая в чистом поле с нуля началась строиться и в таком объеме", - рассказал Собянин о проекте.

Он подчеркнул, что на сегодняшний день в систему столичного здравоохранения входит более чем 3 крупных центров, оборудованных для "лечения любой болезни".

"Человек, попадая в больницу, сразу проходит быструю диагностику, срочное, оперативное лечение, если ему необходимо. Это очень быстро. Это увеличит производительность таких больниц практически в два раза", - сказал мэр Москвы.

Кроме того, Собянин призвал медиков продолжать активную борьбу с коронавирусной инфекцией. Он отметил, что сейчас перед россиянами встали новые проблемы и вызовы.

"Я, пользуясь случаем, обращаюсь к медицинскому сообществу Москвы встать снова на защиту москвичей, простых граждан для того, чтобы нам побороть новые вызовы, новую волну и достойно защитить людей от надвигающейся опасности. Ну, и, конечно, искренние слова признательности, благодарности, поздравления всех медицинских работников Москвы", - добавил мэр.

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