Земфира решила засудить Гришковца за оскорбление чести и достоинства

У певицы развилась бессоница

Певица Земфира подала судебный иск к писателю Евгению Гришковцу о защите чести и достоинства.

Музыкант требует 1,5 миллиона рублей компенсации морального вреда за то, что Гришковец в эфире телеканала "Дождь" назвал ее "наркоманкой, которая вытаскивает наркотические кошмары и весь этот свой наркотический эгоизм".

Фраза прозвучала в выпуске программы "Би Коз" от 27 мая. Гришковец комментировал вышедший в феврале альбом Земфиры "Бордерлайн".

"Моральный вред выразился в причиненных физических и нравственных страданиях, необходимостью оправдываться перед друзьями, знакомыми и другими людьми. В результате Рамзанова З.Т. стала страдать бессонницей, появились нервные срывы", - приводит текст иска телеканал "Дождь".

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