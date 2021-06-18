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Земфира решила засудить Гришковца за оскорбление чести и достоинства

14:54
  • пятница
  • 18 июня 2021

У певицы развилась бессоница

Певица Земфира подала судебный иск к писателю Евгению Гришковцу о защите чести и достоинства.
Земфиру обвинили в плагиате обложки для нового альбома

Музыкант требует 1,5 миллиона рублей компенсации морального вреда за то, что Гришковец в эфире телеканала "Дождь" назвал ее "наркоманкой, которая вытаскивает наркотические кошмары и весь этот свой наркотический эгоизм".

Фраза прозвучала в выпуске программы "Би Коз" от 27 мая. Гришковец комментировал вышедший в феврале альбом Земфиры "Бордерлайн".

"Моральный вред выразился в причиненных физических и нравственных страданиях, необходимостью оправдываться перед друзьями, знакомыми и другими людьми. В результате Рамзанова З.Т. стала страдать бессонницей, появились нервные срывы", - приводит текст иска телеканал "Дождь".

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