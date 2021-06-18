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Голосование на сентябрьских выборах продлится три дня

14:54
  • пятница
  • 18 июня 2021

В ЦИК озвучили даты проведения голосования

В связи с распространением коронавирусной инфекции в этом году голосование в единый день голосования будет проходить три дня - 17, 18 и 19 сентября, сообщили в ЦИК.
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"Провести голосование на выборах депутатов Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации восьмого созыва, а также на иных выборах, референдумах, назначенных на 19 сентября 2021 года, в течение нескольких дней подряд - 17, 18 и 19 сентября 2021 года", - сказано в постановлении Центризбиркома, принятом в пятницу, 18 июня.

В этом году голосование на придомовых территориях проводиться не будет, поскольку в нем нет целесообразности, передает РИА Новости.

"С учётом рекомендаций Роспотребнадзора, опросов общественного мнения, дискуссии с экспертным сообществом мы пришли к выводу, что голосование на выборах в Государственную Думу и иных выборах должно пройти в течение нескольких дней. Первый приоритет - здоровье наших граждан", - подчеркнула председатель ЦИК Элла Памфилова.

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