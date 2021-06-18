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Московские больницы окажут плановую помощь только привитым пациентам

15:19
  • пятница
  • 18 июня 2021

Подчеркивается, что это временная мера

Плановую помощь в московских больницах смогут получить только пациенты, прошедшие вакцинацию от коронавируса. В столичном департаменте здравоохранения подчеркивают, что это временная мера, вызванная напряженной ситуацией с распространением COVID-19.
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"Ежедневно из московских клиник пациенты переводятся в ковидные стационары. Если еще неделю назад таких случаев было 130 в день, то вчера - уже почти 200. В связи с этим для безопасности пациентов мы вынужденно ввели временные правила оказания плановой помощи и будем проверять наличие прививки от коронавируса перед госпитализацией", - говорится в сообщении.

В депздраве уточняют, что из правила есть исключения – ограничения не касаются людей с онкологией и с заболеваниями крови. Экстренную помощь также окажут любому нуждающемуся, независимо от наличия прививки от коронавируса.

 Эксперты поясняют, что у пациента больницы иммунитет ослаблен заболеванием, которое стало причиной госпитализации. А исключить контакты на территории стационара и изолировать каждого пациента невозможно – соответственно, риск заражения занесенным в больницу коронавирусом повышен.

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