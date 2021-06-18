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Собянин рассказал о распространении индийского штамма COVID-19 в Москве

15:24
  • пятница
  • 18 июня 2021

Для защиты от мутировавшего штамма уровень антител должен быть высоким

Мэр Москвы Сергей Собянин в пятницу рассказал об особенностях индийского штамма коронавируса. По его словам, он обнаружен у 89,3% заболевших COVID-19 москвичей.
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При этом, отметил Собянин, данный штамм оказался более агрессивным, чем уханьский. "Быстрее распространяется, и самое неприятное, - для того, чтобы противостоять человеку ему, его иммунный статус, количество антител, должен быть почти в два раза выше, чем к уханьскому вирусу", - приводит ТАСС слова Собянина, сказанные в эфире Первого канала.

Ранее Собянин заявил, что ситуация с коронавирусом в Москве стремительно ухудшается. Сделать прививку должны 60% от числа работников учреждений образования, здравоохранения и сферы услуг и торговли. Также мэр Москвы заявил о необходимости повторной вакцинации от коронавирусной инфекции.

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