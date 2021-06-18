Глава Росприроднадзора раскрыла размер своей зарплаты

Она рассказала о ежемесячном заработке
Глава Росприроднадзора Светлана Радионова рассказала, сколько зарабатывает ежемесячно. По ее словам, зарплата "не такая высокая", как можно было подумать.
"Не такая высокая у меня зарплата, как многим кажется. Порядка 250 тысяч рублей с премией. Она всегда разная", - призналась Радионова.
Она отметила, что в ведомстве сейчас дефицит кадров и требуются работники, передает "Эхо Москвы".
Радионова заняла пост главы Росприроднадзора в конце 2018 года. В прошлом году ее суммарный доход составил без малого 4,75 миллиона рублей.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram