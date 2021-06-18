Глава Росприроднадзора раскрыла размер своей зарплаты

Она рассказала о ежемесячном заработке

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова рассказала, сколько зарабатывает ежемесячно. По ее словам, зарплата "не такая высокая", как можно было подумать.

"Не такая высокая у меня зарплата, как многим кажется. Порядка 250 тысяч рублей с премией. Она всегда разная", - призналась Радионова.

Она отметила, что в ведомстве сейчас дефицит кадров и требуются работники, передает "Эхо Москвы".

Радионова заняла пост главы Росприроднадзора в конце 2018 года. В прошлом году ее суммарный доход составил без малого 4,75 миллиона рублей.

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