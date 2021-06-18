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Собянин объяснил взрывной рост заболеваемости COVID-19 в Москве

15:43
  • пятница
  • 18 июня 2021

Популяционный иммунитет резко снизился

Распространение нового – индийского – штамма коронавируса привело к резкому снижению популяционного иммунитета в столице. Как заявил мэр Москвы, он снизился более чем вдвое – с 60% до 25%. По словам Сергея Собянина, этим и объясняется взрывной рост заболеваемости и госпитализаций.
Собянин рассказал о распространении индийского штамма COVID-19 в Москве

"Теперь уже можно по-другому рассчитать популяционный иммунитет, он уже будет не 60%, а 25 - потому что иммунитет человеку требуется больший для сопротивления коронавирусу. И остаются только те, у кого очень высокие титры, очень высокие антитела… Поэтому такой взрывной рост, такая динамика ", - сказал Собянин в интервью телеканалу "Россия-1".

Мэр Москвы напомнил, что на сегодняшний день привиты двумя компонентами вакцины от коронавируса 1,5 миллиона жителей столицы. Когда же говорилось о 60-процентном популяционном иммунитете, имелись в виду также переболевшие COVID-19 – как тяжело, так и бессимптомно.

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