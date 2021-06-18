Актриса Ирина Мирошниченко госпитализирована

У звезды диагностировали пневмонию

Народная артистка РСФСР Ирина Мирошниченко госпитализирована в одну из столичных клиник.

78-летняя актриса рассказала сиделке о плохом самочувствии, после чего ей вызвали машину скорой помощи. Врачи госпитализировали знаменитость с вирусной пневмонией, передает Telegram-канал Mash.

Отмечается, что медики выявили у Мирошниченко высокую температуру и сложности при дыхании, сейчас она находится в состоянии средней тяжести. Больна ли актриса коронавирусом, не сообщается.

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