Въезд в Ялту закрыли из-за подтоплений

Есть пострадавшие

Этот день и минувшую ночь в Ялте запомнят надолго. На город вылилось три месячных нормы осадков. Наводнение стало сильнейшим за последние 100 лет. Подтвердилась информация об одном погибшем, потоком воды унесло мужчину. Есть пострадавшие. Въезд в Ялту закрыт. Со всеми местными отелями и санаториями установлена связь, некоторые из них обесточены и подтоплены, но риска для туристов нет. На помощь крымским спасателям уже отправлены дополнительные силы МЧС из Ростовской области и военные Черноморского флота. Помимо Ялты и Керчи, там стихия бушевала накануне, режим ЧС регионального масштаба введен также в Феодосии и Старом Крыму.

Самая длинная прогулочная зона южного берега Крыма полностью под водой. Улицы превратились в бурные реки. Сотрудники полиции буквально вылавливали людей. Неконтролируемый поток сносит даже машины.

Один человек погиб и не менее десяти человек получили различные травмы. Въезд в город закрыт. На трассе уже образовалась пробка. В Крыму продолжает действовать региональный режим ЧС. В Ялте заблокированы центральные улицы и набережная. В район большой Ялты отправлены две дополнительные группировки МЧС из Ростовской области. Помощь оказывают Черноморский флот и Росгвардия. Созданы мобильные бригады, которые занимаются откачкой воды. Из мешков с песком сооружают временные укрепления.

Городские коммунальные службы отключают энергоснабжение там, где может произойти короткое замыкание. Пока в Ялте перекрыто водоснабжение, в ближайшее время введут график подачи воды.

Сильные дожди над главной грядой Крымских гор пополнят водохранилища, отмечают синоптики. При этом из-за обильных осадков появилась угроза схода селевых потоков. Щебень, валуны и грязь завалили трассу возле Алупки. В Ялте обрушение дороги заблокировало подстанцию скорой помощи. Туристов, местных жителей, а также экскурсионные компании просят отказаться от прогулок вблизи моря, походов в горы и поездок по Южному Берегу полуострова. Безопаснее оставаться дома или в отеле.

Ничего подобного в Ялте не было с 1922 года. Да и во всем засушливом Крыму подобные осадки – большая редкость. В Керчи, к примеру, последний раз наводнение было почти 20 лет назад. Впрочем, экстренные службы и синоптики предупреждали о таком мощном циклоне.

В Керчи уже ликвидируют последствия. Ливневки и канализация ещё забиты, но вода постепенно отступает. Одна из причин, по которой вода долго не уходила с центральных улиц Керчи – местные жители называют нерасчищенное русло реки. На это обращали внимание городских властей уже два года. И вот только сейчас, после наводнения, коммунальщики начали убирать камыш и другую растительность из Мелек Чесме.

Оперативные службы работали всю ночь. Откачивали воду, растаскивали машины. По-прежнему не пройти к городской больнице, все необходимое туда доставляет спецтехника. В городе все еще актуален и водный транспорт. На уборку придомовых территорий и улиц города вместе с коммунальщиками и спасателями вышли местные жители.

Накануне на Керченском полуострове затопило 350 домов. Водоснабжение уже восстановлено, остаются перебои с электричеством. Власти Крыма обещали компенсировать материальный ущерб пострадавшим из регионального бюджета.

Никита Васильев, Арсений Кобяков, Максим Володин, "ТВ Центр", Керчь, Республика Крым.

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